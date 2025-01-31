https://news.day.az/society/1726786.html В Баку на ряде дорог полностью ограничат движение С 06:00 1 февраля в городе Баку Наримановского района движение автотранспорта на указанной территории будет полностью ограничено в связи с проведением ремонтно-строительных работ между кругом на пересечении улиц Ашиг Молла Джума и Заур. Улицы Нудиралиева и круг Ахмеда Раджабли.
В Баку на ряде дорог полностью ограничат движение
С 06:00 1 февраля в Наримановском районе Баку будет полностью ограничено движение автотранспорта в связи с проведением ремонтно-строительных работ на участке между кругом на пересечении улиц Ашига Моллы Джума и Заур Нудиралиева и кругом Ахмеда Раджабли.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Ограничение будет действовать до завершения ремонтно-строительных работ.
"Водителей просят с пониманием отнестись к работам и использовать альтернативные дороги", - говорится в сообщении.
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