В Баку на ряде дорог полностью ограничат движение

С 06:00 1 февраля в Наримановском районе Баку будет полностью ограничено движение автотранспорта в связи с проведением ремонтно-строительных работ на участке между кругом на пересечении улиц Ашига Моллы Джума и Заур Нудиралиева и кругом Ахмеда Раджабли.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Ограничение будет действовать до завершения ремонтно-строительных работ.

"Водителей просят с пониманием отнестись к работам и использовать альтернативные дороги", - говорится в сообщении.