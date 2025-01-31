В Азербайджане разрабатывается стратегия искусственного интеллекта

В настоящее время разрабатывается стратегия искусственного интеллекта Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время выступления на международном цифровом форуме "Digital Almaty 2025" в городе Алматы.

"Одним из ключевых направлений стратегии цифрового развития является искусственный интеллект. В настоящее время мы разрабатываем стратегию искусственного интеллекта Азербайджана. Особое значение мы придаем определению приоритетных секторов, где внедрение технологий искусственного интеллекта может значительно повысить эффективность и качество услуг. Это в первую очередь здравоохранение, транспорт и образование", - отметил он.

Премьер-министр подчеркнул, что особое внимание уделяется разработке и внедрению современного и гибкого законодательства.

"В частности, создана правовая основа для использования ряда документов в цифровом формате. Это упрощает взаимодействие граждан с государственными органами и способствует созданию удобной и доступной цифровой экосистемы",- добавил он.