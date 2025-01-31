Дорожная полиция предупредила водителей

Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям с предупреждением о тумане на дорогах.

Сообщается, что по данным Национальной гидрометеорологической службы, в ряде регионов Азербайджана, где пролегают автодороги республиканского значения, наблюдается густой туман, ограничивающий видимость до 50-200 метров.

Как сообщает Day.Az, Главное управление призвало водителей соблюдать предельную осторожность.

В связи с ожидаемым увеличением интенсивности движения в выходные дни водителям рекомендовано придерживаться низкой скорости, соблюдать дистанцию, проверять исправность фар и стеклоочистителей, а также строго следовать правилам безопасности при маневрах, остановке и парковке.