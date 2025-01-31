Ударные дозы сахара и кофе в популярном кофейном напитке оказывают сильное стимулирующее воздействие и могут навредить мозгу

Как передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail, об этом предупредил нейробиолог Роберт Лав.

Лав отметил, что не существует неопровержимых доказательств того, что какие-либо объемы кофеина вызывают деменцию. Тем не менее любителей кофе он призвал знать меру, так как при ежедневном употреблении высоких доз этого напитка в сочетании с сахаром есть опасность навредить здоровью мозга.

Нейробиолог привел пример, что в чашке фраппучино - напитка на основе льда, кофе и сладких сиропов - содержится 300 или 400 миллиграммов кофеина и почти суточная норма сахара. "Такие объемы вредны для сердца и кровеносных сосудов, и это просто разрушительно для мозга", - предупредил о возможных последствиях Лав.