Франция поддерживает Армению, чтобы укрепиться на Южном Кавказе.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил профессор Мамедага Бахышов, выступая сегодня на международной конференции на тему "Франция и армяно-азербайджанский конфликт" в Баку.

Он отметил, что это негативно повлияло на отношения между Азербайджаном и Францией.

"Франция должна отказаться от односторонней позиции. Она не высказывала никакого мнения по поводу оккупации наших территорий Арменией. Будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, она также поддерживала Армению", - добавил он.

Отметим, что в Баку начала работу Международная конференция на тему "Франция и армяно-азербайджанский конфликт".

В мероприятии принимают участие председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, профессор публичного права Университета Лазурного берега Кристиан Валлар, депутат парламента Азербайджана Турал Гянджалиев, основатель и главный редактор французского новостного портала Musulmans en France, главного редактора парижской интернет-газеты La Gazette du Caucase Жан-Мишель Брюн и другие.