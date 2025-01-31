Франция поддерживает Армению, чтобы укрепиться на Южном Кавказе - Мамедага Бахышов
Франция поддерживает Армению, чтобы укрепиться на Южном Кавказе.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил профессор Мамедага Бахышов, выступая сегодня на международной конференции на тему "Франция и армяно-азербайджанский конфликт" в Баку.
Он отметил, что это негативно повлияло на отношения между Азербайджаном и Францией.
"Франция должна отказаться от односторонней позиции. Она не высказывала никакого мнения по поводу оккупации наших территорий Арменией. Будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, она также поддерживала Армению", - добавил он.
Отметим, что в Баку начала работу Международная конференция на тему "Франция и армяно-азербайджанский конфликт".
В мероприятии принимают участие председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, профессор публичного права Университета Лазурного берега Кристиан Валлар, депутат парламента Азербайджана Турал Гянджалиев, основатель и главный редактор французского новостного портала Musulmans en France, главного редактора парижской интернет-газеты La Gazette du Caucase Жан-Мишель Брюн и другие.
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