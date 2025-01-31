Сможет ли новая госпрограмма по транспорту снизить плотность на дорогах Баку?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы". Целью программы является создание устойчивой транспортной системы в городе Баку и прилегающих районах, принятие необходимых мер по повышению качества пассажирской мобильности и снижению количества дорожно-транспортных происшествий, а также ущерба экологии. Программа направлена на снижение внутригородской загруженности и повышение эффективности использования общественного транспорта.

Как сообщает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов.

По его словам, одним из ключевых аспектов программы является учет эффективности, безопасности и экологичности при развитии транспортной инфраструктуры.

Программа включает в себя расширение охвата общественного транспорта и улучшение транспортной инфраструктуры, включая строительство новых автомагистралей, дорожных развязок различного уровня и автобусных полос.

Также предусмотрено укрепление инфраструктуры для пешеходов и расширение системы метро. В рамках этого планируется приобретение 20 пассажирских поездов и разделение зеленой и красной линий на станции "28 Мая".

Он добавил, что программа включает меры по улучшению качества транспортных услуг, направленных на сокращение пробок и заторов.

В рамках программы будет внедрен переменный рабочий график, обсуждавшийся ранее. Это значит, что режим работы государственных, образовательных и медицинских учреждений, а также других организаций будет изменяться. Это означает начало работы и окончание рабочего времени в разные часы.

В то же время предполагается использование "школьных автобусов", как это практикуется в развитых странах. В настоящее время "школьные автобусы" используются небольшим количеством школ. Их систематическое отсутствие является одной из причин, вызывающих пробки на дорогах.

Предусмотрены также меры по устойчивому развитию Системы интеллектуального управления транспортом и ее внедрению в других крупных городах республики. Это означает, что умная транспортная система будет развиваться не только в Баку, но и в других крупных городах. В целом государственная программа предусматривает системное и поэтапное совершенствование транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий.