На одной из станций бакинского метрополитена соорудят переходную камеру

На станции Бакинского метрополитена "Ичеришехер" будет сооружена переходная камера.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы".

Согласно Госпрограмме, в течение 2025-2027 годов после станции метро "Ичеришехер" будут выполнены работы по проектированию и строительству разворотного сооружения, которое затем будет введено в эксплуатацию.

Основным исполнителем работ является министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.