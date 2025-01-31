https://news.day.az/society/1726798.html На одной из станций бакинского метрополитена соорудят переходную камеру На станции Бакинского метрополитена "Ичеришехер" будет сооружена переходная камера. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы".
На одной из станций бакинского метрополитена соорудят переходную камеру
На станции Бакинского метрополитена "Ичеришехер" будет сооружена переходная камера.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы".
Согласно Госпрограмме, в течение 2025-2027 годов после станции метро "Ичеришехер" будут выполнены работы по проектированию и строительству разворотного сооружения, которое затем будет введено в эксплуатацию.
Основным исполнителем работ является министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.
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