Серия вспышек на Солнце – активность не утихает
На Солнце зафиксировали серию вспышек разной мощности.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").
По информации, 31 января в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3976 (N11E41) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 32 минуты.
Уточняется, что М - предпоследний уровень мощности вспышки, а С - средний.
Также 31 января на Солнце случилось еще шесть вспышек уровня С, уточняется, что они произошли в той же группе пятен, что и вспышки уровня М.
До этого, 29 января зарегистрировали вспышку M1.0 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3977 (N23E70). Ее продолжительность составила 48 минут.
По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, в среду произошли еще две вспышки класса С.
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