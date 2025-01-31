Серия вспышек на Солнце

На Солнце зафиксировали серию вспышек разной мощности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

По информации, 31 января в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3976 (N11E41) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 32 минуты.

Уточняется, что М - предпоследний уровень мощности вспышки, а С - средний.

Также 31 января на Солнце случилось еще шесть вспышек уровня С, уточняется, что они произошли в той же группе пятен, что и вспышки уровня М.

До этого, 29 января зарегистрировали вспышку M1.0 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3977 (N23E70). Ее продолжительность составила 48 минут.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, в среду произошли еще две вспышки класса С.