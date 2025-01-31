Шесть новых ГЭС на освобожденных территориях

В рамках стратегии превращения Карабаха и Восточного Зангезура в "зеленую" энергетическую зону продолжается активное строительство гидроэлектростанций. По информации "АзерЭнерджи", в настоящее время возводятся шесть новых ГЭС общей мощностью 37,5 мегаватта.

В Кельбаджаре строятся станции "Тякягая" (7,7 МВт), "Агчай" (3 МВт) и "Чайкенд" (5 МВт), в Лачине - "Шейланлы" (4 МВт) и "Ашагы Малыбей" (3,1 МВт), а в Агдере - крупнейшая среди них "Гозлюкерпу" (14,7 МВт). Для обеспечения их водой прокладываются 40 км деривационных труб, а также создаются индивидуальные водоприемники для каждой станции.

После запуска новых объектов ожидается выработка 110 млн кВт/ч экологически чистой электроэнергии в год, что позволит сократить потребление газа на 24 млн кубометров и уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу на 44 тыс. тонн.

Станции планируют ввести в эксплуатацию в первой половине 2025 года. Кроме того, уже завершено строительство еще пяти ГЭС в Кяльбаджаре и Лачине.