Почему цены на автомобили в Азербайджане так завышены?

В Азербайджане существует ряд проблем с оценкой стоимости подержанных автомобилей. Часто автомобили продаются без учета реальной рыночной стоимости, что приводит к необоснованно завышенным ценам.

Как передает Day.Az, особенно высокими ценами отмечаются Toyota, включая праворульные модели, переделанным в леворульные. Эти автомобили не всегда принимаются на учет страховыми компаниями в других странах. Среди завышенных цен на вторичном рынке также можно выделить Hyundai Elantra, Kia Cerato и старые модели Mercedes (например модель "С"), которые в других странах были утилизированы, но в Баку остаются на рынке по цене выше 10 тысяч долларов.

Несмотря на свою надежность, Audi и Mazda не пользуются большим спросом в Азербайджане. В то время как Mazda обогнала Toyota по долговечности. В ряде стран ее считают более роскошной альтернативой японскому автомобилю.

С начала 2024 года на рынке Азербайджана возросла доля параллельного импорта, что оказывает влияние на рынок. Прогнозируется рост интереса к гибридным и электромобилям из-за повышения экологических требований и изменения цен на топливо. В будущем на рынок повлияют изменения в налоговой политике, импортных правилах и повышении интереса к электрокарам.

Ожидается, что в ближайшие годы цены на подержанные автомобили останутся высокими из-за неопределенности с поставками новых автомобилей, а также в связи с тенденцией перехода на экологически чистый транспорт.