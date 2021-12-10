В Монако ужесточили антиковидные меры

Правительство Монако объявило о вступлении в силу ряда мер, направленных на борьбу с новой волной COVID-19. Так, в числе изменений: сокращение срока действия ПЦР-тестов до 24 часов, приостановление работы ночных клубов и караоке, школьных уроков плавания и секций боевых искусств. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удалённый режим работы. Возобновляется необходимость ношения масок на открытом воздухе, а также во время занятий спортом в закрытых помещениях, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Использование санитарных пропусков для лиц старше 16 лет продлено до 31 января. Согласно новым правилам, этот документ необходимо предъявлять при посещении баров, ресторанов и мероприятий численностью более 300 человек. В обновлённые категории специалистов, которым необходимо получить санитарный пропуск для работы, вошли технический и обслуживающий персонал, работники гостиниц, ресторанов и баров, а также игорных залов. Изменения коснулись и тех, кто работает на мероприятиях или в заведениях, для посещения которых необходим санитарный пропуск.