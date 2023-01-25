Знаменитая достопримечательность из списка «новых чудес света» закрыта на неопределённый срок

Политические протесты вынудили власти закрыть на неопределённый срок одну из самых знаменитых достопримечательностей мира, внесённых в список "новых чудес света". Речь идёт об историческом городе империи инков Мачу-Пикчу в Перу - политические протесты привели к эвакуации оттуда туристов, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

"С учетом текущей социальной ситуации, в которой находится наш регион и страна, было приказано закрыть дорожную сеть Инка и Илакту в Мачу-Пикчу с 21 января 2023 года до дальнейшего уведомления для обеспечения безопасности туристов и населения в целом", - цитируют перуанские СМИ заявление дирекции культуры Куско.

Согласно имеющейся информации, протестующие привели в нерабочее состояние часть железной дороги в Мачу-Пикчу. В итоге в знаменитом городе инков застряли 418 человек, которых пришлось эвакуировать. По некоторым данным, из них могло быть до 300 иностранных туристов.

Как заявила министр внешней торговли и туризма Луис Эльгуэро, всем застрявшим туристам будут "предоставлены удобства". Также им компенсируют стоимость затрат на путешествие. Также она добавила, что на разобранной железной дороге компания-концессионер Ferrocarril Transandino SAC сразу приступила к ремонтным работам.

Однако страну продолжают сотрясать политические протесты, причиной которых явилась смена власти - при очередной попытке распустить парламент бывший президент Педро Кастильо, первый лидер коренных народов Анд, был подвергнут импичменту и заключен в тюрьму еще в декабре по обвинению в мятеже и заговоре. Власть получила экс-вице-президент Дина Болуарте, против которой и выступают сторонники экс-президента. С протестами разбираются жёстко, известно о 53 погибших.