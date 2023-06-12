Полчища мух прилетели на пляж в британском регионе Северный Уэльс, посеяли панику и вынудили отдыхающих поспешно бежать.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает North Wales Live.

Огромный рой насекомых неожиданно налетел на местных жителей и туристов, которые решили провести день на пляже Трает Портор. Некоторые семьи успели провести на пляже всего несколько минут, прежде чем им пришлось поспешно эвакуироваться.

Частые посетители Трает Портор заявили, что никогда раньше не видели столь массового появления насекомых. "Мух было так много, что мы ушли через пять минут. Невозможно было расслабиться. На тебя садились тысячи насекомых каждые несколько секунд. Я уже не раз был здесь, и никогда не видел, чтобы было так плохо", - рассказал один из них.

Предположительно, виновниками являются песчаные мухи. Некоторые отдыхающие утверждали, что насекомые были похожи на черноголовых синих мух. Ситуация напоминает великое вторжение насекомых 1956 года, когда сотни туристов, размахивая газетами, покинули пляжи побережья Северного Уэльса из-за нападения мух.

Пользователи соцсетей сообщили также о меньших очагах нападения насекомых на пляжах Лланбедрог и Порт Кариад на полуострове Ллин, а также на курорте Тауин в округе Конуи.

Песчаные мухи - это обобщенное название для различных видов и родов мух, которые обитают в песчаных районах. Укусы песчаных мух обычно вызывают маленькие, сильно зудящие уплотнения на коже. Некоторые виды песчаных мух являются переносчиками различных заболеваний.