https://news.day.az/world/1340112.html В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 349 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 349 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 349 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 73 568.
В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 15 872 человек, число заразившихся достигло 2 591 609.
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