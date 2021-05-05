В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 349 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 349 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 73 568.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 15 872 человек, число заразившихся достигло 2 591 609.