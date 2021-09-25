Извержение вулкана на острове Пальма поставило под угрозу урожай бананов

Струи раскаленной лавы разливаются над островом Пальма в Испании; огромное облако токсичного пепла дрейфует от вулкана Кумбре-Вьеха к материку, поставив под угрозу важный для экономики урожай бананов на острове.

Как передает Day.Az со ссылкой на golosameriki.com,потоки лавы медленно продвигаются на запад, поглощая все на своем пути, включая дома, школы и некоторые банановые плантации.

Фермеры в окрестностях города Тодоке пытаются сохранить как можно больше урожая, заваливая грузовики мешками с незрелыми бананами.

Если фермеры не смогут получить доступ к плантациям и ухаживать за ними, под угрозой могут оказаться около 15 процентов урожая бананов на Пальме, который составляет 140 миллионов килограммов в год, сказал агентству Reuters менеджер ассоциации производителей Asprocan Серхио Касерес.

По его словам, фермеры уже несут убытки, а если лава попадет в систему водоснабжения, это может вызвать проблемы на многие месяцы вперед.

На острове выращивают около четверти знаменитых канарских бананов, имеющих статус защищенного происхождения.

В связи с тем, что в результате извержения были разрушены более 200 домов и тысячи эвакуированных людей не могут вернуться домой, региональное правительство Канарских островов заявило, что выкупит два жилых комплекса с 73 объектами недвижимости для тех, кто остался без крова. Испанские банки совместно объявили, что предложат им свободные дома на Канарских островах в качестве временного убежища.

По оценкам профильного портала Idealista, вулкан уничтожил имущество стоимостью около 87 миллионов евро (102 миллиона долларов).

Изначально эксперты прогнозировали, что лава достигнет Атлантического океана поздно вечером в понедельник, но ее спуск замедлился до скорости около 4 метров в час, и теперь власти заявляют, что она может остановиться, не дойдя до моря.

По словам вулканологов, газы от извержения не опасны для здоровья. Но шлейф плотного дыма теперь простирается примерно на 4,2 км в воздух, что вызывает опасения по поводу видимости для полетов. Аэропорт остается открытым, но власти установили две закрытые зоны, куда могут летать только воздушные суда, имеющие специальное разрешение.

Как сообщает европейская Служба мониторинга атмосферы Коперник, ожидается, что преобладающие ветры переместят облако на северо-восток и оно окажется над остальной частью Канарских островов, Пиренейского полуострова и Средиземного моря.

Национальная метеорологическая служба AEMET сообщила, что качество воздуха не пострадало, и исключила выпадение кислотных дождей над материком или Балеарскими островами. На Канарских островах оно также считается маловероятным.

Местные власти призвали людей тщательно очищать пищу и одежду, чтобы не проглотить токсичный пепел.