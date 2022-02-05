https://news.day.az/world/1432649.html В Японии предложили надевать маски двухлетним детям
В Японии предложили надевать маски двухлетним детям
Глава министерства здравоохранения Японии Сигэюки Гото предложил надевать маски двухлетним детям для того, чтобы предотвратить очередную волну коронавируса, сообщает агентство "Киодо", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Текущая ситуация с "омикрон"-штаммом демонстрирует, что основной поток заражений смещается на пожилые и детские возрастные группы. Это может спровоцировать новую волну инфицирований, в связи с чем к вопросу [ношения масок - "Газета.Ru"] следует подойти в позитивном ключе", - заявил Гото.
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