В Японии предложили надевать маски двухлетним детям
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Глава министерства здравоохранения Японии Сигэюки Гото предложил надевать маски двухлетним детям для того, чтобы предотвратить очередную волну коронавируса, сообщает агентство "Киодо", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Текущая ситуация с "омикрон"-штаммом демонстрирует, что основной поток заражений смещается на пожилые и детские возрастные группы. Это может спровоцировать новую волну инфицирований, в связи с чем к вопросу [ношения масок - "Газета.Ru"] следует подойти в позитивном ключе", - заявил Гото.