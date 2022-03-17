В США предложили купить ферму скандально убитой семьи
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В США предложили купить ферму семьи Мердо спустя год после происшествия, в ходе которого были скандально убиты женщина и ее сын. Недвижимость в Южной Каролине выставили на продажу за 3,9 миллиона долларов, сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Жена юриста Алекса Мердо Мэгги и его сын Пол, которого ранее обвинили в смерти студентки, были найдены застреленными в своем доме в 2021 году. Полиции не удалось вычислить виновного. Вскоре после гибели близких Мердо попросил бывшего клиента Кертиса Смита убить его, чтобы второй сын юриста Бастер смог получить страховку в размере десяти миллионов долларов. Смит выстрелил адвокату в голову, однако Мердо выжил.

Спустя пять месяцев юрист, на данный момент арестованный за кражу миллионов долларов у клиентов, решил избавиться от фермы, где жил с семьей. По словам агента по недвижимости Мердо, несколько потенциальных покупателей уже готовы приобрести дом, однако сделка осложнена из-за судов над владельцем. Помимо жены и сына адвоката в этом доме произошла еще одна смерть - в 2018 году работавшая на Мердо 20 лет домоправительница умерла в результате несчастного случая.

Площадь объекта под названием Cross Swamp Farm составляет 717 гектаров. Ферма находится на берегу реки Сокхатчи, на ее территории есть два озера с птицами. Главное жилое здание площадью 483 квадратных метра состоит из четырех спален, трех ванных и отдельной уборной. Снаружи также есть гостевой коттедж, площадь которого - 102 квадратных метра.

From left to right: Buster Murdaugh, Maggie Murdaugh, Paul Murdaugh, Alex Murdaugh.

Alex and Maggie Murdaugh.

Cross Swamp Farm is located in NW Colleton County and eastern Hampton County, bordering along the banks of the Salkehatchie River.

The property has four bedrooms and 3.5 bathrooms.

The main house was newly constructed in 2011.

The front porch.The home also comes with a guest cottage.

To complement the natural amenities there are two man-made waterfowl impoundments capable of being planted with corn and flooded to attract wintering waterfowl.

The property boasts over 2.5 miles of river frontage, offering freshwater fishing, kayaking, and abundant deer, turkey, and waterfowl populations.

The landscape includes productive pine plantations, open fallow fields, and mature stands of mixed pine/hardwood.

In addition, there is a 20-acre dove field complete with a dead wire and parameter fencing to minimize crop damage.

A lake.