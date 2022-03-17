В США предложили купить ферму скандально убитой семьи

В США предложили купить ферму семьи Мердо спустя год после происшествия, в ходе которого были скандально убиты женщина и ее сын. Недвижимость в Южной Каролине выставили на продажу за 3,9 миллиона долларов, сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Жена юриста Алекса Мердо Мэгги и его сын Пол, которого ранее обвинили в смерти студентки, были найдены застреленными в своем доме в 2021 году. Полиции не удалось вычислить виновного. Вскоре после гибели близких Мердо попросил бывшего клиента Кертиса Смита убить его, чтобы второй сын юриста Бастер смог получить страховку в размере десяти миллионов долларов. Смит выстрелил адвокату в голову, однако Мердо выжил.

Спустя пять месяцев юрист, на данный момент арестованный за кражу миллионов долларов у клиентов, решил избавиться от фермы, где жил с семьей. По словам агента по недвижимости Мердо, несколько потенциальных покупателей уже готовы приобрести дом, однако сделка осложнена из-за судов над владельцем. Помимо жены и сына адвоката в этом доме произошла еще одна смерть - в 2018 году работавшая на Мердо 20 лет домоправительница умерла в результате несчастного случая.

Площадь объекта под названием Cross Swamp Farm составляет 717 гектаров. Ферма находится на берегу реки Сокхатчи, на ее территории есть два озера с птицами. Главное жилое здание площадью 483 квадратных метра состоит из четырех спален, трех ванных и отдельной уборной. Снаружи также есть гостевой коттедж, площадь которого - 102 квадратных метра.