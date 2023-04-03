https://news.day.az/world/1551880.html У берегов Малайзии произошло землетрясение
У берегов Малайзии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в понедельник у побережья Малайзии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр стихии находился в 55 км к северо-западу от города Кота-Кинабалу с населением около 457 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 625 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
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