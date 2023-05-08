В Индии потерпел крушение истребитель

В результате крушения истребителя МиГ-21 в центральной части Индии погибли четыре человека, пилот не пострадал. Об этом 8 мая сообщил телеканал India Today.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, истребитель ВВС Индии разбился в городе в Ханумангархе в штате Раджастхан. Самолет упал на людей, четверо гражданских лиц погибли на месте.

В ходе предварительного расследования установлено, что пилот совершал обычный тренировочный вылет. Он катапультировался и получил легкие травмы.

"Начато расследование для выяснения причин аварии", - сообщили в ВВС Индии.

В январе в Индии разбились два истребителя военно-воздушных сил страны. ВВС Индии подтвердили гибель одного пилота. Самолеты вылетели с базы Гвалиор в штате Мадхья-Прадеш, где проходили учения.