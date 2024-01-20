В Турции автобус столкнулся с полицейской машиной, пострадали 11 человек

В Турции автобус столкнулся с полицейской машиной.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "TRT Haber".

В результате ДТП в провинции Эдирне пострадали 11 человек, 10 из которых-полицейские.

По данному факту проводится расследование.

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