https://news.day.az/world/1631011.html В Турции автобус столкнулся с полицейской машиной, пострадали 11 человек
В Турции автобус столкнулся с полицейской машиной, пострадали 11 человек
В Турции автобус столкнулся с полицейской машиной.
Как передает Day.Az, об этом сообщает "TRT Haber".
В результате ДТП в провинции Эдирне пострадали 11 человек, 10 из которых-полицейские.
По данному факту проводится расследование.
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