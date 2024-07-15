Турция поблагодарила Туркменистан за поддержку в борьбе с организацией FETO

Турция благодарна Туркменистану за поддержку в борьбе с FETO, организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую в Анкаре признали ответственной за попытку госпереворота 2016 года. Об этом сообщил посол Турции в Туркмении Ахмет Демирок, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"FETO, пользуясь нашими братскими, языковыми и религиозными связями, уже давно нацелилась на многие страны, включая Туркменистан, и сумела создать крупные сети. <...> Мы благодарны брату Туркменистану, который вовремя осознал истинную природу этой коварной структуры и поддержал нашу борьбу, закрыв школы FETO. Мы искренне верим, что Туркменистан будет действовать в духе единства и солидарности со своими братьями в Турции в нашей долгосрочной борьбе с FETO", - сказал он на мероприятии, посвященном Дню демократии и национального единства Турции (отмечается 15 июля).

Демирок добавил, что FETO "сеет раздор и осуществляет вредную деятельность везде, где она присутствует". "В связи с этим мы советуем всем нашим друзьям с бдительностью относиться к этой организации", - заключил он.

В рамках мероприятия в Культурном центре посольства Турции в Ашхабаде также состоялась церемония поминовения погибших во время попытки госпереворота 15 июля 2016 года.

По информации турецкого телеканала TRT, за последние 30 лет FETO начала расширять свое влияние в Центральной Азии через сеть школ, которые были открыты в Туркменистане, Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, а также в Азербайджане и Монголии.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из Вооруженных сил Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 265 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию FETO.

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