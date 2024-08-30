Двойной выбор от Болгарии на пост еврокомиссара

Техническое правительство Болгарии приняло решение предложить Екатерину Захариеву и Юлиана Попова на пост еврокомиссара, сообщила правительственная пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Захариева - кандидатура от коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил. В различных правительствах она занимала посты министра иностранных дел, министра юстиции, вице-премьера и министра регионального развития.

Попова предложил блок партии "Продолжаем перемены" и коалиции "Демократическая Болгария", ранее он занимал пост министра охраны окружающей среды и водных ресурсов.

Всего болгарские политические партии предложили для работы в Еврокомиссии семь человек.

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