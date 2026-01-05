https://news.day.az/azerinews/1807476.html Paytaxtın bu ərazisində tədris mərkəzlərinin birindən oğurluq edən şəxs saxlanılıb Nəsimi rayonunda talama cinayəti baş verib. Rayon ərazisindəki tədris mərkəzlərinin birindən 4000 manatlıq nağd pul və elektron avadanlıqlar oğurlanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DİN məlumat yayıb.
Nəsimi rayonunda talama cinayəti baş verib. Rayon ərazisindəki tədris mərkəzlərinin birindən 4000 manatlıq nağd pul və elektron avadanlıqlar oğurlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DİN məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Nəsimi RPİ 21-ci Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 34 yaşlı Ə.Əliyev müəyyən olunaraq saxlanılıb.
Nizami rayonunda yerləşən avtoservislərin birindən isə 500 manat və 1000 manat dəyərində noutbuk oğurlayan əvvəllər də məhkum olunmuş 43 yaşlı A.Tağıyev də polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.
