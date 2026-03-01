Özləri üçün danışan gözlər - formalarını necə vurğulamaq olar?
Gözlər üzün ən ifadəli xüsusiyyətlərindən biridir və hər bir göz forması düzgün vurğuya layiqdir. Hər bir göz növünün gözlərinizi daha cəlbedici göstərə biləcək öz makiyaj tövsiyələri var. Göz formanızı müəyyənləşdirməyə və onları daha gözəl göstərəcək makiyaj seçməyə kömək etmək üçün peşəkar makiyaj ustalarından sadə məsləhətlər topladıq.
Day.Az xəbər verir ki, Lent.az bu formaları təqdim edir:
1. Dəyirmi gözlər
Dəyirmi gözlərin gözəlliyini vurğulamaq üçün neytral göz kölgəsindən istifadə edin. Göz qapağına açıq rənglər, qırışlara isə daha tünd rənglər çəkin və yaxşı bir tuşdan istifadə etməyi unutmayın. Dumanlı göz effekti üçün aşağı kirpik xəttini bir az tündləşdirə bilərsiniz.
2. Monolit
Tək gözlər üçün göz layneri formanı vurğulamağın ən yaxşı yoludur. Makiyajınızı sadə və təmiz saxlayın və göz laynerisini xarici künclərə qarışdırmağa çalışın. Gündəlik makiyaj üçün daha parlaq və ifadəli bir görünüş üçün göz ətrafına ənlik, daxili künclərə isə işıqlandırıcı çəkin.
3. Aşağı baxan gözlər
Sallanmış gözlər üçün kirpik qıvrıcısı burulmuş və şaquli kirpiklər yaratmağa kömək edəcək və baxışları açacaq. Xarici küncdəki işıqlandırıcı və ya konsiler parıltı əlavə edəcək və gözlərin formasını vurğulayacaq.
Cəsarətli və ya unikal bir görünüş üçün gözlərin daha sallanmış görünməməsi üçün yalnız gözün xarici yarısında daha doymuş rənglərdən istifadə edin, burun yaxınlığında tünd çalarlardan çəkinin.
4. Badam formalı gözlər
Badam formalı gözlər, istər təbii, istərsə də uzadılmış kirpiklərlə gözəl görünür. Dumanlı göz effekti yaratmaq üçün əsas şey göz kölgəsini düzgün qarışdırmaqdır.
Gözlərinizin daha dairəvi görünməsi üçün tünd rəngləri qırışın dərinliyinə, mərkəzə daha yaxın, açıq kölgələri isə göz qapağına yerləşdirin və gözlərinizin formasını mümkün qədər cəlbedici və açıq göstərmək üçün onları yuxarı qaldırın.
5. Geniş açılmış gözlər
Geniş açılı gözlər üçün makiyajın əsas məqsədi daxili küncləri vurğulamaqla gözlər arasında daha az boşluq illüziyası yaratmaqdır. Bu nahiyədə daha tünd göz kölgəsi və ya gözləri vizual olaraq bir-birinə yaxınlaşdırmaq üçün bir az daha tünd bronzer istifadə edin.
Daxili künclərdə açıq və ya parıldayan çalarlardan çəkinməlisiniz, çünki onlar gözləri vizual olaraq daha da genişləndirə bilər.
6. Yaxından baxan gözlər
Yaxından baxan gözlər bir-birindən bir az aralıda yerləşdirilir, buna görə də makiyaj daha çox yer illüziyası yaratmalıdır. Gözlərinizi vizual olaraq "açmaq" üçün daxili küncləri açıq rəngli bir tonla vurğulamağa çalışa bilərsiniz.
Bundan əlavə, kirpiklərinizin xarici kənarlarını vurğulaya və tuşu əsasən xarici kirpiklərə çəkə bilərsiniz ki, bu da gözlərinizi vizual olaraq qaldıracaq. Gözləriniz arasındakı boşluğu "kəsməmək" üçün daxili künclərdə tünd çalarlar, gözün içərisində qalın göz layneri xətləri və burun körpüsü yaxınlığında həddindən artıq tuş çəkməkdən çəkinmək vacibdir.
Kamera güzgüdə tez-tez görmədiyimiz detalları çəkir, buna görə də fotosessiyalar üçün makiyaj gündəlik makiyajdan fərqli şəkildə işləməlidir. Bu, gözləri vurğulamağa, dəri tonunu bərabərləşdirməyə və dodaqlara həcm əlavə etməyə kömək edir və görünüşü daha ifadəli edir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре