Банк АВВ запустил весеннюю кампанию для всех владельцев TamKart. Теперь клиенты, оформившие новую кредитную карту TamKart, при безналичных оплатах смогут получить до 30 манатов от Банка в качестве подарка. Данная кампания распространяется на всех держателей TamKart и продлится до 10 апреля. Более подробную информацию об этом вы можете получить здесь.

TamKart - это платёжная карта, одновременно сочетающая в себе функции дебетовой и кредитной карты, которая позволяет клиентам оплачивать покупки в рассрочку до 24 месяцев и получать до 40% кэшбэк в партнёрских точках Банка. Следует также отметить, что возврат используемых средств с кредитной карты TamKart осуществляется без начисления каких-либо процентов в течение льготного периода в 60 дней. При использовании дебетовой карты TamKart не взимается комиссия при обналичивании средств до 7000 манатов во всех банкоматах страны, а также можно осуществить бесплатные переводы на платёжные карты любого банка внутри Азербайджана. Подробную информацию о преимуществах TamKart можно получить здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.