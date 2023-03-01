Покупай TamKart, получи подарок до 30 манатов! (R)
Банк АВВ запустил весеннюю кампанию для всех владельцев TamKart. Теперь клиенты, оформившие новую кредитную карту TamKart, при безналичных оплатах смогут получить до 30 манатов от Банка в качестве подарка. Данная кампания распространяется на всех держателей TamKart и продлится до 10 апреля. Более подробную информацию об этом вы можете получить здесь.
TamKart - это платёжная карта, одновременно сочетающая в себе функции дебетовой и кредитной карты, которая позволяет клиентам оплачивать покупки в рассрочку до 24 месяцев и получать до 40% кэшбэк в партнёрских точках Банка. Следует также отметить, что возврат используемых средств с кредитной карты TamKart осуществляется без начисления каких-либо процентов в течение льготного периода в 60 дней. При использовании дебетовой карты TamKart не взимается комиссия при обналичивании средств до 7000 манатов во всех банкоматах страны, а также можно осуществить бесплатные переводы на платёжные карты любого банка внутри Азербайджана. Подробную информацию о преимуществах TamKart можно получить здесь.
Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.
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