Кабмин провел совещание в связи с коронавирусом - по поручению Президента Ильхама Алиева
Сегодня по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кабмине было проведено совещание по принятию упреждающих мер против эпидемии коронавируса, заявленной ВОЗ и правительством Китая, распространенной в китайской Ухани и зафиксированной в других регионах мира.
Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Кабмина, передает Day.Az.
В совещании под председательством премьер-министра приняли участие руководители надлежащих государственных структур.
На совещании были обсуждены меры по предупреждению проникновения эпидемии в Азербайджан.
Было принято решение о проведении нижеследующих мер, предусмотренных для подобных случаев:
- переход на усиленный режим в погранично-пропускных пунктах;
- обязательное проведение тщательного медосмотра всех лиц, приезжающих из КНР, в частности, зон эпидемии, и взятие их под контроль;
- подготовка списка продовольственных продуктов из категории повышенного риска через которые может распространиться вирус, и усиление на продовольственных рынках контроля над этими продуктами;
- создание "горячей линии" в медучреждениях;
- проведение просветительской работы с населением о вирусе и методах борьбы с ним;
- регулярное информирование население о ситуации.
До сведения населения доводится, что в стране достаточно медицинских средств, необходимых в таких случаях.
Также было подчеркнуто, что в настоящее время в стране не наблюдается случаев заражения указанным вирусом, ситуация в связи со здоровьем населения находится под полным контролем государства, и никаких оснований для беспокойства нет.
На совещании было принято решение создать Рабочую группу под руководством минздрава и с участием надлежащих структур.
В рамках принимаемых мер учитываются соответствующие рекомендации ВОЗ, поддерживается тесная связь с посольством Азербайджана в Китае и посольством Китая в Азербайджане. Также посольство Азербайджана в Китае поддерживает постоянную связь с государственными структурами Китая и гражданами Азербайджана, находящимися в этой стране.
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