https://news.day.az/politics/1532710.html Нападение на азербайджанское посольство в Иране осудил и Рим
Нападение на азербайджанское посольство в Иране осудил и Рим
Министерство иностранных дел Италии осудило нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Италии на странице в Twitter.
"Выражаем соболезнования семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
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