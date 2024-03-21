Французское заступничество дорого обойдется Армении

Автор: Байрам Эльшадов

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вновь пытается выслужиться перед армянской диаспорой. Выступая на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) глава французского правительства сделал и сказал все, чтобы армяне, присутствовавшиена мероприятии, покинули зал в приподнятом настроении. Но сложилось такое чувство, что французский премьер всеми силами пытается предотвратить достижение мира между Азербайджаном и Арменией, что в итоге очень сильно ударит именно по самой Армении.

В целом, премьер повторил хорошо известные и уже порядком надоевшие тезисы армянской стороны. Говорил он и о "нарушении гуманитарного права" и о "чистках" и о прочих громких "правонарушениях". Конечно, не упомянув при этом, что именно Армения была признана всем миром, включая и Францию, агрессором во время конфликта с Азербайджаном. И почему французский премьер молчит о том, что более миллиона азербайджанцев были изгнаны из своих домов? Странно, что тогда Франция, сегодня позиционирующая себя как бастион защиты гуманитарного права, молчала и не делала ничего для защиты того самого права.

Но в этот раз Атталь обвинил в ущемлении прав и интересов маленькой Армении не только Азербайджан, но и Россию. Что не удивительно, учитывая то, что в последнее время Париж позволяет себе весьма острые заявления по отношения к Москве. Говоря по правде, сложные отношения Франции и России являются отдельной и масштабной темой, которая заслуживает более детального анализа. Но риторика Атталя указывает на то, что Франция, как и французские армяне, пытаются сформировать мнение о том, что против Армении ополчились все ее ближайшие соседи.

Интересно то, что все эти заявления были сделаны на фоне того, что Азербайджан и Армения продолжают дискуссии по вопросу нормализации отношений. Конечно, переговоры такого масштаба не могут проходить легко, быстро и безболезненно. Но сложные переговоры лучше, чем их полное отсутствие.

Складывается такое ощущение, французский премьер не хочет нормализации отношений между двумя государствами Южного Кавказа. И, с его точкие зрения, это абсолютно логично, по двум причинам. В первую очередь из-за того, что отсутствие мирного договора между Баку и Ереваном позволяет Франции распространять свое влияние в Армении, лишая ее внешнеполитического суверенитета, о котором якобы так беспокоится Габриэль Атталь.

Вторая причина связана с тем, что армянская диаспора не желает установления мира в регионе, так как это лишит ее основного смысла существования. Долгое время именно армянская диаспора была самым радикальным элементом, распространявшим враждебные нарративы в отношении Азербайджана и Турции. После достижения мира с Баку диаспора превратится в пережиток прошлого, который не сможет генерировать огромные финансовые потоки распространяя идеи о вражде.

Учитывая как французский премьер яростно защищает армян, можно предположить, что во Франции все хорошо и идеально. Но это далеко не так. Экономика страны испытывает системные сложности, социальные проблемы никак не найдут своего решения, а протесты превратились в обычное явление.

Атталю следовало бы меньше обвинять Азербайджан, вспомнить о всех грехах его любимой Армении и заняться решением проблем, которые терроризируют Францию. В конечном счете мир на Южном Кавказе должен быть достигнут, нравится это французскому премьеру или нет.

Французское заступничество дорого обойдется Армении и видимо в Ереване не осознали до сих пор, что подобные опасные игры с огнём принесут большие проблемы. Пытаясь представить мировому сообществу, что часть армянской территории якобы оккупирована, эти недальновидные политиканы скромно умалчивают о продолжающейся оккупации азербайджанских сел и о том, что без проведения делимитации и демаркации граница носит условный характер, а вину за это несет только армянская сторона, которая столько лет держала азербайджанские земли под оккупацией. А сейчас Армения кричит во все горло, что нужно уважать территориальную целостность. Что-то несколько лет назад подобных призывов из Еревана не было слышно.