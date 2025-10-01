Девушка с редким нарушением сна рассказала о жизни с ним

Пользовательница Reddit с ником MajesticPassenger956 рассказала о жизни с редким заболеванием - синдромом Клейне - Левина, известном также как синдром "спящей красавицы".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, люди, у которых есть этот недуг, в моменты обострений, спят по 15-20 часов в сутки.

"Работать очень тяжело. Мне 22 года, а меня уже уволили с трех работ. Я имею право на пособие по инвалидности, но получить его непросто. Когда у меня нет приступов, я принимаю лекарства, помогающие от сонливости. Есть множество факторов, способных спровоцировать обострения, например болезни, травмы, менструация и так далее. Исследования синдрома еще продолжаются", - рассказала девушка.

По ее словам, первые симптомы болезни появились, когда ей было 14-15 лет. За все эти годы наибольший промежуток между эпизодами обострений составил шесть недель. При этом повлиять на них невозможно - иногда с помощью медикаментов удается бодрствовать на час дольше, что все равно не столь принципиально при продолжительности сна в 20 часов.

"У меня много снов, которые как бы сливаются друг с другом, и они невероятно яркие. Иногда после пробуждения мне требуется очень много времени, чтобы понять, что события из сна происходили со мной не наяву. Я бы, наверное, назвала это проклятием. Я часто грущу о потерянном времени и о том, что не могу контролировать свое тело", - призналась MajesticPassenger956.