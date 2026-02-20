Сабина Оруджева показала образ для урока танцев

Азербайджанский блогер Сабина Оруджева показала подписчикам образ для класса по танцам, параллельно внося последние штрихи.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.

Девушка выбрала лук с черными спортивными штанами, украшенными небольшим вырезом сбоку, и черным кроп-топом. Образ она дополнила серым жакетом и голубыми кроссовками. В качестве аксессуара Сабина выбрала черный рюкзак. Параллельно она, в характерном для своего блога стиле, обращалась к подписчикам, комментируя свой выбор.