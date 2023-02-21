Знакомимся ближе: финалисты национального отбора на "Евровидение 2023"

В начале февраля были объявлены имена пяти претендентов на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" от Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ими стали талантливые музыканты - Лейла Иззятова, дуэт Хумай Асланова и Амрах Мусаев, группа Mamagama, дуэт Туран и Турал Багмановы, а также Азер Насибов.

Общественная телерадиовещательная компания (İTV), являющаяся официальным вещателем конкурса в нашей стране, подготовила ознакомительные видеоролики о каждом из пяти претендентов.

Азер Насибов хорошо знаком зрителям по участию в телевизионном вокальном шоу "Голос. Дети-3" на Первом канале (Россия). Насибов с детства занимается музыкой, он окончил Музыкальное училище эстрадного и джазового искусства при российской Академии музыки имени Гнесиных. Сейчас решил продолжать музыкальную карьеру в Азербайджане. Стать участником песенного конкурса "Евровидение" было его давней мечтой.

Хумай Асланову и Амраха Мусаева объединяют музыкальные вкусы и родство душ. Познакомились они на проекте "Səs Azərbaycan", в котором Мусаев был участником, а Асланова - педагогом по вокалу. Они уверены, что смогут достойно представить родную страну на международном конкурсе.

Лейла Иззятова первые шаги на творческом пути сделала в ансамбле "Şərq ulduzları". 10 лет назад принимала участие в национальном отборе на "Евровидение". В 2018 году заняла первое место в конкурсе молодых джазовых исполнителей "I am jazzman!", прошедшем в рамках Бакинского международного джаз-фестиваля. Является финалисткой проекта "Səs Azərbaycan", который выходил в эфир в 2022 году.

В состав группы Mamagama входят Сафаэль Мишиев, Бахруз Эфендиев и Аллахверди Гумбатлы. Участников коллектива объединяет не только музыка, но и многолетняя дружба.

В 2022 году Mamagama на одном из основных музыкальных конкурсов в Албании - Kënga Magjike одержала победу в номинации "New International Artist" и заняла четвертую строчку в итоговом списке финалистов.

Братья Туран и Турал Багмановы родились и выросли в городе Загатала. Знакомство с музыкальным инструментом фортепиано у них состоялось в школе. Занятия музыкой вызвали у них настолько большой интерес, что они стали пропускать уроки в школе, чтобы разучивать композиции. О национальном отборе на "Евровидении" узнали случайно, увидев объявление в социальной сети.

Напомним, что представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" выступит во второй части первого полуфинала. "Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая. В конкурсе примут участие представители 37 стран. Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон.