Азербайджан на первом месте по поисково-спасательным работам в Турции

Азербайджан на первом месте в статистике по поисково-спасательным работам, проводимым в зоне землетрясения Турции.

Как сообщает Day.Az, об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он поделился инфографикой со статистикой по поисково-спасательным отрядам из нескольких стран мира. Согласно инфографике, Азербайджан занимает первое место со 725 спасателями.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 14 351, пострадавших - 63 794 человека.