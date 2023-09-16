В Баку состоится Международный конгресс астронавтики

В числе докладчиков, которые выступят на Международном конгрессе астронавтики в Баку 2-6 октября, будут также 82 студента и 17 профессоров из 14 ведущих университетов страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Космическом агентстве Азербайджанской Республики ("Азеркосмос").

Отмечается, что сотрудники "Азеркосмос" провели встречу с докладчиками в Азербайджано-французском университете, с целью обеспечения их успешного и эффективного выступления организованы интерактивные тренинги на темы "язык тела и жесты", "эффективные методы презентации", "эмоциональный интеллект".

Следует отметить, что на конгресс представлено более 3600 научных статей из 95 стран.