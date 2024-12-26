Представители Госагентства гражданской авиации Азербайджана и AZAL прибыли в Казахстан

В Казахстан прибыла делегация Госагентства гражданской авиации Азербайджана и авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство Казахстана.

"В соответствии с Правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской авиации и экспериментальной авиации Министерством транспорта создана Комиссия по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте профильного ведомства находятся на месте авиационного происшествия, где проводят полевой этап расследования. В Казахстан прибыла делегация Государственного Агентства Гражданской Авиации Азербайджанской Республики , а также представители авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL)", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщается, работы на месте проводятся в тесном сотрудничестве с авиационными властями Азербайджана.

"В Казахстан также вылетели представители производителя воздушного судна Embraer и CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия). В составе Правительственной комиссии во главе с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым в г. Актау находятся министр транспорта РК Марат Карабаев, вице-министр транспорта Талгат Ластаев, Директор Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Нуржан Малаев, председатель комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева, генеральный директор РГП "Казаэронавигация" Нуржан Ахметов", - заявили в ведомстве.

Отметим, что вчера пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в трех километрах от аэропорта Актау. На борту воздушного судна находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа. Согласно обновленным данным, среди пассажиров были:

37 граждан Азербайджана, из них 23 человека погибли, 14 выжили;

3 гражданина Кыргызстана, все выжили;

16 граждан России, из которых 7 погибли, 9 выжили;

6 граждан Казахстана, все они погибли.

Оба пилота самолета погибли. Из пяти членов экипажа трое остались в живых.