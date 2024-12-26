В связи с днем траура в посольстве Азербайджана в Китае создана Книга памяти

В посольстве Азербайджана в Китае в связи с днем траура, объявленным после крушения пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, был приспущен государственный флаг страны.

Посольство направлило ноту в министерство иностранных дел Китая, офисы учреждений ООН, секретариат Шанхайской организации сотрудничества, представительство Лиги арабских государств в Китае, дипломатические представительства в Пекине, в которой сообщается, что в связи с трауром в посольстве была создана Книга памяти, передает Day.Az.

Кроме того, в аккаунтах посольства в социальных сетях Китая были размещены публикации в связи с катастрофой.

Дипломатические представительства зарубежных стран в Китае выражают соболезнования посольству Азербайджана. Послы приходят в посольство Азербайджана, выражают свои соболезнования, делают записи в Книге памяти.

Напомним, что вчера пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в трех километрах от аэропорта Актау. На борту воздушного судна находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа. Согласно обновленным данным, среди пассажиров были: