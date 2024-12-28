Будет ли парковка в Баку бесплатной в рабочее воскресенье?

Завтра парковка в Баку останется бесплатной, несмотря на рабочий день.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", об этом сказали в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

"На территории Азербайджана услуга парковки в воскресенье остается бесплатной независимо от того, является ли этот день рабочим или выходным. В законодательстве не предусмотрены другие случаи предоставления льгот при использовании транспортных услуг в праздничные дни. Согласно информации, первые 15 минут парковки, а также с 22:00 до 07:00 каждый день и по воскресеньям плата за парковку не взимается", - напомнили в Агентстве.

Отметим, что согласно решению, подписанному премьер-министром Али Асадовым, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней в Азербайджане изменен график на конец 2024 года и начало 2025 года. Рабочие дни 30 декабря 2024 года и 3 января 2025 года перенесены на 28 и 29 декабря соответственно.

Таким образом, 28 и 29 декабря будут рабочими днями, а текущая неделя станет семидневной рабочей. В то же время 30-31 декабря и 1-5 января объявлены выходными днями.

Первый рабочий день 2025 года наступит 6 января.