27 человек погибли в ДТП с автобусом в Пакистане

По меньшей мере 27 человек погибли в результате аварии с участием пассажирского автобуса в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана. По данным агентства Синьхуа, травмы получили 30 человек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как уточняется, в городе Дера-Гази-Хан автобус, который совершал поездку по маршруту Раджанпур - Сиалкот, ехал с превышением скорости и влетел в трейлер. Авария произошла в районе объездной дороги.

По данным агентства, все пострадавшие были госпитализированы. Точные причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.