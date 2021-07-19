https://news.day.az/world/1363017.html 27 человек погибли в ДТП с автобусом в Пакистане
27 человек погибли в ДТП с автобусом в Пакистане
По меньшей мере 27 человек погибли в результате аварии с участием пассажирского автобуса в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана. По данным агентства Синьхуа, травмы получили 30 человек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как уточняется, в городе Дера-Гази-Хан автобус, который совершал поездку по маршруту Раджанпур - Сиалкот, ехал с превышением скорости и влетел в трейлер. Авария произошла в районе объездной дороги.
По данным агентства, все пострадавшие были госпитализированы. Точные причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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