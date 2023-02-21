Израиль близок к восстановлению отношений с Польшей

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что страна готова к восстановлению дипломатических отношений с Польшей.

Как сообщает Day.Az, об этом он рассказал в интервью телеканалу i24NEWS.

"Мы очень близки к соглашению с польским правительством. Это взаимный интерес к усилению отношений", - сказал Коэн.

Польская сторона в начале февраля предложила Израилю возобновить мемориальные туры для израильских школьников в Освенцим. В 2021 году они были прекращены из-за обострения отношений между странами.