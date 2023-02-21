https://news.day.az/world/1540270.html Израиль близок к восстановлению отношений с Польшей
Израиль близок к восстановлению отношений с Польшей
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что страна готова к восстановлению дипломатических отношений с Польшей.
Как сообщает Day.Az, об этом он рассказал в интервью телеканалу i24NEWS.
"Мы очень близки к соглашению с польским правительством. Это взаимный интерес к усилению отношений", - сказал Коэн.
Польская сторона в начале февраля предложила Израилю возобновить мемориальные туры для израильских школьников в Освенцим. В 2021 году они были прекращены из-за обострения отношений между странами.
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