Arcfox начинает продажи нового Alpha S5

Компания Arcfox начала продажи нового седана Alpha S5, оснащенного индикатором интеллектуального вождения. Модель представлена в шести модификациях, включая обновленный дизайн и доработанный интеллектуальный салон. Также появилась гибридная версия с увеличенным запасом хода (EREV). Цены на новинку варьируются от 1,3 до 2 млн рублей (около 44 тыс. манатов).

Об этом передает Day.Az со ссылкой на CarNewsChina.

Новый Alpha S5 сохраняет узнаваемую внешность с активной решеткой радиатора и выделяется безрамочными дверями и двухцветной "парящей" крышей. В задней части автомобиля установлен выдвижной спойлер площадью 3430 см². Цветовая палитра кузова была расширена до семи оттенков, включая новые Phantom Green, Varna Blue и Lava Grey. Размеры автомобиля увеличились: длина выросла на 66 мм (до 4886 мм), ширина составляет 1930 мм, высота - 1480 мм, а колесная база - 2900 мм.

За интеллектуальное вождение отвечает система "Синий индикатор интеллектуального вождения", продолжение технологии из модели Arcfox Alpha S (версия L3). Индикатор загорается, когда система активна, и работает с системой помощи водителю BAIC Yuanjing.

Интерьер Alpha S5 оформлен с роскошью: переднее пассажирское кресло обтянуто бархатом цвета "облако невесомости" и оснащено встроенной подставкой для ног. В потолке установлена подсветка "северное сияние" с 256 цветами. Для отделки доступны три варианта: огненно-коричневый, черный "энергия" и светло-серый.

Alpha S5 доступен как в полностью электрической версии, так и в гибридном исполнении EREV с увеличенным запасом хода. Гибрид оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем (77 кВт) и электромотором на 200 кВт (268 л.с.), а питание обеспечивается литий-железо-фосфатной батареей (LFP) емкостью 27,4 кВт·ч. Электрический запас хода составляет 230 км (по циклу CLTC), а общий - 1450 км. Быстрая зарядка позволяет восполнить батарею с 30% до 80% всего за 15 минут.