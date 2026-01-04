https://news.day.az/azerinews/1807212.html “Qarabağ”ın rəqibi daha bir hücumçu aldı "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqiblərindən olan "Ayntraxt" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib. Day.Az xəbər verir ki, Frankfurt təmsilçisi "Hoffenhaym"ın 2-ci komandasından Ayub Amamuni-Eçquyabı transfer edib. Bu barədə Bendesliqa klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. 21 yaşlı hücumçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb.
“Qarabağ”ın rəqibi daha bir hücumçu aldı
"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqiblərindən olan "Ayntraxt" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.
Day.Az xəbər verir ki, Frankfurt təmsilçisi "Hoffenhaym"ın 2-ci komandasından Ayub Amamuni-Eçquyabı transfer edib.
Bu barədə Bendesliqa klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. 21 yaşlı hücumçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb.
Ayub bu mövsüm 18 oyunda 9 qol vurub, 6 məhsuldar ötürmə edib.
Frankfurt təmsilçisi bir neçə gün əvvəl "Elversberq"dən (Almaniya) hücumçu Yunus Ebnutalibi də transfer edib.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Ayntraxt" matçı yanvarın 21-də Bakıda, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.
