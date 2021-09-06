Во Дворце Ширваншахов прошел вечер, посвященный юбилею Низами Гянджеви

Во Дворце Ширваншахов, при организационной поддержке Международного фонда тюркской культуры и наследия и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Главного управления культуры города Баку и Бакинской академии хореографии состоялось мероприятие, посвященное 880-летнему юбилею всемирно известного азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Фонда, в рамках музыкально - литературно - художественного вечера камерный оркестр "Деде Горгуд" исполнил произведения выдающихся азербайджанских композиторов на стихи Низами Гянджеви, передает Day.Az.

В мероприятии приняли участие официальные лица, послы, представители международных организаций, известные деятели культуры и искусства.

Приветствуя гостей, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева сказала: "Добро пожаловать в этот древний дворец Ширваншахов, в котором мы проводим литературно-художественный вечер, посвященный 880-летнему юбилею великого азербайджанского поэта, гордости тюркского мира Низами Гянджеви.

Сегодня здесь, наряду с нашей видной интеллигенцией, послами зарубежных стран принимают участие и представители медиа стран-членов и наблюдателей Тюркского совета, совершившие визит в Баку и Шушу. Отдельно хочу поприветствовать их. Низами Гянджеви прожил 68 лет. Однако наследие, которое он оставил, не вмещается не только в 68, но даже и в прошедшие 880 лет. Поэтому Низами Гянджеви является и нашим современником, и современником всех времен. За этот период были проведены сотни исследовательских работ, написаны книги о творчестве великого поэта. Но несмотря на все это, и сегодня низамиведение продолжает делать новые открытия, выдвигать новые идеи. Века сменяют друг друга. Меняются политико-социальные эпохи, и каждый раз литературное наследие Низами выдвигает новый взгляд. Низами родился в древнем городе Гянджа, расположенном на Шелковом пути, и творил всю свою жизнь здесь. Он сравнивал город с древним Вавилоном, свое же творчество представлял как богатство Гянджи. Однако история доказала, что его творчество - мировое достояние не только Гянджи, но и всего Тюркского мира. Государства в Азербайджане в период Низами управлялись такими тюркскими династиями, как Ширваншахи и Эльдегизы. Низами Гянджеви знал много языков, но писал на фарси, который являлся традиционным языком поэзии того времени. Однако его духовно-поэтическим языком был тюркский. Его любовь к кипчакской девушке - Афаг - выражение его любви ко всему тюркскому миру. Низами был гениальным мастером всего тюркского мира".

Г.Эфендиева подчеркнула, что 2021 год в Азербайджане Распоряжением Президента Ильхама Алиева объявлен "Годом Низами Гянджеви". "Это яркое проявление уважения не только к классической азербайджанской литературе, но и к великому тюркскому миру. Низами Гянджеви сыграл важную роль в развитии как азербайджанской литературы, так и других областей искусства. Многие выдающиеся азербайджанские композиторы в своем творчестве обращались к произведениям Низами. Сегодня некоторые из этих жемчужин прозвучат в исполнении камерного Оркестра "Деде Горгуд", созданного под эгидой Международного фонда тюркской культуры и наследия. Вместе с художественным руководителем оркестра, народным артистом Азербайджана, известным дирижером Ялчином Адыгезаловым мы поставили перед собой цель продвигать богатую культуру, искусство и музыку тюркского мира во всем мире. В этом историческом месте приглашаю вас в волшебный мир искусства великого Низами, а также наших бессмертных композиторов таких как, Узеир Гаджибейли, Кара Караев, Фикрет Амиров", - сказала Г. Эфендиева.

Выступивший на церемонии министр культуры Анар Керимов поблагодарил президента Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиеву за организацию мероприятия и сказал: "Действительно, мы все очень соскучились по таким мероприятиям. Инициатива Международного фонда тюркской культуры и наследия в организации этого мероприятия заслуживает похвалы. Как известно, этот год со стороны руководства страны был объявлен "Годом Низами". Это еще один пример внимания и уважения, проявленного к азербайджанскому гению, поэту и мыслителю Низами со стороны государства. Объявление этого года - это пропаганда Низами, как в Азербайджане, так и на международной арене. Несмотря на то, что этот человек не выходил за пределы Азербайджана - Гянджи, его произведения и философские идеи распространились не только в тюркском мире, регионе, Ближнем Востоке, но и во всем мире; стали образцом для подражания; многие ссылались на принципы и ценности, отраженные в его произведениях. В этом и заключается уникальность Низами. Не случайно ведущие европейские писатели и поэты вдохновлялись его произведениями".

Министр культуры подчеркнул, что и другие ведомства подготовили план мероприятий, посвященных "Году Низами Гянджеви". Министр отметил, что в этом году намечается издание газелей Низами Гянджеви, широкое продвижение его произведений, проведение международного литературного фестиваля, планируется снять фильмы по мотивам его поэм, а также ряд других мероприятий. Анар Керимов также сообщил, что Бакинская международная книжная ярмарка будет носить имя поэта. Министр подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие имеет особое значение среди подобных мероприятий.

"Хочу отметить, что как Министерство культуры мы тесно сотрудничаем с организациями, представляющими Тюркский мир. Это приоритетная часть нашей политики. Мы можем продвигать наследие наших общих личностей, традиции и истории Тюркского мира", - сказал он.

Затем под руководством народного артиста Ялчина Адыгезалова состоялся концерт камерного оркестра "Деде Горгуд". Оркестр исполнил произведения выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Кара Караева, Фикрета Амирова на произведения Низами Гянджеви. На вечере в сопровождении народного артиста Мирджавада Джавадова на уде, народный артист Азербайджана Нуреддин Мехдиханлы продекламировал газели Низами. Заслуженный артист Азербайджана Анар Шушалы исполнил романсы Уз. Гаджибейли "Без тебя" и "Возлюбленная". На концерте были представлены хореографические сцены в постановке народной артистки Камиллы Гусейновой.