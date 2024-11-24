В Великобритании из-за шторма "Берт" погибли три человека

Шторм "Берт", обрушившийся на Великобританию и Ирландию, стал причиной смерти трех человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си, кроме того несколько десятков тысяч британских домохозяйств остались без электроэнергии.

Как указывает Би-би-си, в графстве Западный Йоркшир погиб 34-летний мужчина, не справившийся с управлением автомобилем на обледеневшей и занесенной снегом дороге. В Нортгемптоншире еще один человек погиб в ДТП, причиной которого стало резкое ухудшение погодных условий. В графстве Хэмпшир жертвой стихии стал водитель автомобиля, на который ветер повалил дерево.

Ирландский вещатель RTE ранее сообщил о том, что в результате шторма больше 60 тыс. домохозяйств страны остались без электричества. Подачу энергии восстанавливают.