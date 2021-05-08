https://news.day.az/politics/1341078.html Вот как ВВС Азербайджана уничтожали вражеские цели во время 44-дневной Отечественной войны - Новые кадры
Вот как ВВС Азербайджана уничтожали вражеские цели во время 44-дневной Отечественной войны - Новые кадры
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры уничтожения очередных вражеских целей Военно-Воздушными Силами Азербайджана во время 44-дневной Отечественной войны.
Day.Az представляет данные видеокадры.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре