Вот как ВВС Азербайджана уничтожали вражеские цели во время 44-дневной Отечественной войны

Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры уничтожения очередных вражеских целей Военно-Воздушными Силами Азербайджана во время 44-дневной Отечественной войны.

Day.Az представляет данные видеокадры.