Азербайджан – успешный пример зеленого перехода

Автор: Эмин Севдималиев

Трансформации глобальной экономики выводят зеленую энергетику на основные позиции. Если в течение последних десятилетий это направление экономики являлось лишь предметом дискуссий на различных международных площадках, то в последние годы можно увидеть, что страны начали уделять этому вопросу больше внимания и переходят к конкретным действиям. Не отстают от них и крупнейшие транснациональные нефтяные гиганты, изменяющие бизнес-модель для сохранения своих позиций в будущем. Азербайджан также работает над изменением формата национальной энергетики и результаты работы уже видны. Сегодня Азербайджан является отличным примером успешной модели зеленого перехода.

Попробуем разобраться в причинах, по которым Баку уделяет столь большое внимание вопросу развития зеленой энергетики.

Если говорить о результатах, то главной новостью года, безусловно, является проведение климатического саммита COP29 в Баку. Саммит, проведение которого ожидается в ноябре, станет основной площадкой для обсуждения вопросов климатической повестки, зеленой экономики и перехода от традиционных источников энергии к альтернативным. Если посмотреть на вопрос шире, можно сказать, что COP29 также является бизнес-площадкой и важным политическим форумом, так как экономика и политика - два взаимосвязанных элемента.

Проведение такого форума для Азербайджана - важное достижение. Ведь внимание всего мира будет приковано к нашей стране, а статус принимающей стороны укрепит авторитет и позволит достигнуть важных бизнес-договоренностей в этой сфере.

Потенциал Азербайджана

Потенциал Азербайджана в сфере зеленой энергетики является самым важным моментом, на который необходимо обратить внимание. Технический потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана составляет 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море. Экономический потенциал возобновляемых источников энергии составляет 27 ГВт, энергии ветра - 3000 МВт, солнечной энергии - 23000 МВт, биоэнергетического потенциала - 380 МВт, потенциала горных рек - 520 МВт.

Ряд энергетических гигантов уже подписал соответствующие договоренности о реализации проектов в Азербайджане. "Masdar" из Объединенных Арабских Эмиратов, "ACWA Power" из Саудовской Аравии, "BP" из Великобритании, "Fortescue Future Industries" из Австралии, "TEPSCO" из Японии, "Maire Tecnimont" из Италии, "China Gezhouba Group Overseas Investment" - вот неполный список иностранных инвесторов, делающих ставку на будущее Азербайджана в сфере зеленой энергетики.

Разнобразие климатических поясов создает возможности для генерации солнечной, ветряной и гидроэнергии. Хоть Азербайджан и не является крупной страной по своим размерам, такое разнобразие дает широкое пространство для маневра как государству, так и инвесторам. Ведь каждый инвестор может найти проект, который подходит под их требования и бизнес-интересы.

И Азербайджан уже может похвастаться покорением важных рубежей в сфере зеленой энергетики. Одним из заслуживающих внимания проектов является договоренность о создании ветроэлектростанции мощностью 240 МВт в Азербайджане. Общий объем инвестиций в проект составит 286 миллионов долларов.

Также Азербайджан планирует создать зону зеленой энергетики на освобожденных от оккупации территориях. Это позволит создать рабочие места для возвращающегося населения, обучить новое поколение высококвалифицированных специалистов и создать ноу-хау, доступное для развития будущего страны.

Также продолжается работа над имплементацией проекта по прокладке кабеля, с помощью которого станет возможна транспортировка зеленой энергии из Азербайджана в страны ЕС. Совместное предприятие (СП) по развитию проекта "Black Sea green energy corridor" по поставке "зеленой" энергии из Азербайджана через Грузию, Черное море в ЕС будет в ближайшее время зарегистрировано в Бухаресте (Румыния). В рамках данного соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Со временем кабель позволит наладить поставки до четырех гигаватт "зеленой" энергии из региона Каспия в ЕС. Также изучается создание параллельно с этим кабелем, системы поставки "зеленого" водорода из региона Каспия в ЕС.

Немаловажно отметить, что большинство маленьких стран по своему размеру не занимаются вопросом развития зеленой энергетики настолько серьезно, насколько это делает Азербайджан. Таким образом, Азербайджан может стать примером страны, которая создала успешную модель по переходу на зеленую энергетику.

Зеленая энергетика - больше чем просто вопрос экономики

Для многих зеленая энергетика является феноменом, связанным строго с экономикой. Я не раздяляю подобный взгляд и предлагаю посмотреть на зеленую энергетику с точки зрения безопасности. Представьте себе гипотетический сценарий, в котором изменение климата делает часть территории какой-либо страны непригодной для жизни или экономической деятельности. Это может привести к серьезным последствиям, ведь ненаселенная территория является грузом для страны из-за того, что не используется ее экономический потенциал.

Еще одна проблема связана с тем, что традиционные источники энергии являются исчерпаемыми ресурсами. Рано или поздно каждой стране придется задуматься об этом. Большой проблемой является то, что исчерпаемость нефти и газа поставит вопрос о необходиости трудоустройства специалистов в нефтяной и газовой сфере. А учитывая их опыт, намного легче будет перепрофилировать их для работы в сфере возобновляемой энергетики. Это позволит сохранить рабочие места специалистам с высоким уровнем квалификации.

В этом контексте, переход на зеленую энергетику является единственным доступным решением для этой гипотетической проблемы. Азербайджан работает над развитием сферы зеленой энергетики, в том числе, для гарантирования социального развития регионов страны. Как и для гарантирования стабильного будущего граждан, специалистов в сфере энергетики, которым придется перепрофилироваться, и укрепления международного статуса Азербайджана.

По прогнозам, энергия из возобновляемых источников обеспечит 65 процентов мирового производства электроэнергии к 2030 году. По расчетам Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, к 2050 году 90 процентов мировой электроэнергии можно будет получать из возобновляемых или "зеленых" источников энергии.

Учитывая вышеизложенное, становится очевидно, что зеленая энергетика является ключом для дальнейшего укрепления безопасности и ответом на новые вызовы, часть из которых может возникнуть в будущем. Это показывает, что Азербайджан проводит превентивную работу, предпочитая не допустить возникновения сложных ситуаций в будущем.

Подход Азербайджана позволит минимизировать возникновение рисков и создать необходимые предпосылки для будущей трансформации экономики. Немаловажно то, что эта модель будет соответствовать основным глобальным экономическим тенденциям.

Шаги, предпринятые в Азербайджане, уже возвысили страну над другими государствами, которые пытаются успешно осуществить зеленый переход. Несмотря на существующие препятствия, Азербайджан уже сделал больше по сравнению с другими странами, что позволяет говорить об "Азербайджанской модели зеленого перехода". Остается лишь продолжать плодотворную работу в этом направлении, но стартовые позиции Баку в этом вопросе, по сравнению с другими конкурентами, весьма и весьма привлекательны.