В Иране раскрыли еще одну сатанинскую сеть

Правоохранительные органы Ирана раскрыли сатанинскую сеть в городе Дезфуль в провинции Хузестан на юго-западе страны, были задержаны 35 сектантов. Об этом сообщил глава полиции города Рухолла Яризаде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В полицию Дезфуля поступила информация о проведении собрания [членов] сатанинской сети. Полицейские смогли установить место собрания <...> и задержать присутствовавших там 31 мужчину и 4 женщины", - приводит его слова агентство Mehr.

Яризаде добавил, что "участники сатанинской сети были выходцами из разных иранских провинций", у них "были изъяты различная сатанинская символика, алкоголь и наркотики". Он не уточнил, были ли среди сектантов иностранцы. "Обвиняемые направлены в судебные органы для разбирательства, дело находится на рассмотрении", - заключил чиновник.

Иранские правоохранители второй раз за последние две недели раскрыли сатанинскую сеть на территории республики. 17 мая в городе Шахрияр в провинции Тегеран они задержали 261 участника сатанинской секты (146 мужчин и 115 женщин), в нее входили три гражданина европейских стран. Полиция не уточнила, каких именно. Как указали правоохранители, сектантов застали на месте проведения своего собрания обнаженными и с сатанинскими символами на теле и одежде.

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