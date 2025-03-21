Жоли теперь обслуживает и кулинарные мифы Еревана

Автор: Мехти Ахмедзаде

Канадский министр иностранных дел Мелани Жоли, похоже, решила устроить гастрономическое открытие, посетив армянскую кондитерскую в Монреале. Там попробовала лахмаджун, который назвала "исконно армянским фирменным блюдом". Это же насколько нужно быть недалеким человеком, чтобы не знать, что блюдо, учитывая его популярность во всем мире, на самом деле турецкое и не имеет никакого отношения к армянской кухне. Но Жоли, конечно же не стала утруждать себя данным фактом и сразу же поделилась публикацией об этом в соцсети Х.

Напомним, что лахмаджун веками готовили на территории Османской империи. Само название "lahmacun" происходит от арабского "lahm bi'ajin", что означает "мясо с тестом", и оно существует в турецкой кулинарной традиции как популярная уличная еда. Любое кулинарное видео в YouTube с упоминанием Турции обязательно рассказывает о том, как туристы должны попробовать турецкий(!) лахмаджун.

Армянская "традиция" присваивать чужое давно известна. Особенно это касается кулинарии. Лаваш, долма, пахлава и теперь лахмаджун - все это армянские деятели пытаются представить как "национальные блюда", игнорируя их турецкое или азербайджанское происхождение.

Но в случае с лахмаджуном дело еще комичнее: даже в армянских диаспорах за пределами Армении его до сих пор называют "турецкой пиццей". Возникает вопрос: Мелани Жоли действительно не знает происхождения блюда или намеренно подыгрывает армянской националистической пропаганде?

Ведь признание лахмаджуна армянским - это не просто ошибка, а попытка легитимизировать присвоение культурного наследия других народов.

Лахмаджун был, есть и остается традиционным турецким блюдом, а такие "открытия" лишь показывают, насколько далеко может зайти невежество западных политиков в угоду своим партнерам.