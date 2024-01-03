https://news.day.az/society/1626857.html В Барде столкнулись два автомобиля - есть пострадавшие - ФОТО
В Барде столкнулись два автомобиля - есть пострадавшие - ФОТО
В селе Мустафагалы Бардинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, ВАЗ-2115, за рулем которого находился житель села Назырлы Орхан Геюшов (2001 г.р.), столкнулся с ВАЗ-2106, которым управлял его односельчанин Агшин Сафаров (1993 г.р.).
В результате происшествия оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Центральную районную больницу.
По данному факту проводится расследование.
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