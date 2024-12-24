Массовое отравление в Товузском районе

В Товузском районе зафиксировано массовое отравление.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в Центре профессионального образования в Товузе.

Восемь учащихся учебного заведения были доставлены в больницу с признаками отравления. По предварительным данным, причиной интоксикации стал торт.

Недавно сообщалось, что в Баку пожилая женщина отравилась лекарствами.