https://news.day.az/society/1717940.html Массовое отравление в Товузском районе В Товузском районе зафиксировано массовое отравление. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в Центре профессионального образования в Товузе. Восемь учащихся учебного заведения были доставлены в больницу с признаками отравления. По предварительным данным, причиной интоксикации стал торт.
Массовое отравление в Товузском районе
В Товузском районе зафиксировано массовое отравление.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в Центре профессионального образования в Товузе.
Восемь учащихся учебного заведения были доставлены в больницу с признаками отравления. По предварительным данным, причиной интоксикации стал торт.
Недавно сообщалось, что в Баку пожилая женщина отравилась лекарствами.
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