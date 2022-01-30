Шахрияр Мамедъяров стал вторым на турнире в Нидерландах
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Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров занял второе место на шахматном турнире Tata Steel Masters в Вагенингене (Нидерланды), передает Day.Az.

В 13-м туре Мамедъяров сыграл вничью с американским шахматистом Фабиано Каруаной. В итоге Мамедъяров занял второе место с 8 очками.

Победителем турнира с 9,5 очками стал действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

В соревновании, проходившем по круговой системе, приняли участие 14 шахматистов.