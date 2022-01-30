https://news.day.az/sport/1431245.html Шахрияр Мамедъяров стал вторым на турнире в Нидерландах
Шахрияр Мамедъяров стал вторым на турнире в Нидерландах
Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров занял второе место на шахматном турнире Tata Steel Masters в Вагенингене (Нидерланды), передает Day.Az.
В 13-м туре Мамедъяров сыграл вничью с американским шахматистом Фабиано Каруаной. В итоге Мамедъяров занял второе место с 8 очками.
Победителем турнира с 9,5 очками стал действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.
В соревновании, проходившем по круговой системе, приняли участие 14 шахматистов.
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