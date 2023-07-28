Роналду играет ради денег

Бывший нападающий саудовского клуба "Аль-Хиляль" Одион Игало заявил, что футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду приехал выступать на Ближний Восток ради денег, передает Goal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Роналду заработал в 100 раз больше, чем я за всю свою жизнь, и все же он уехал в Саудовскую Аравию. Сделал ли он это из-за страсти? Это ради денег", - сказал Игало.

Роналду стал игроком "Аль-Насра" 2 января после ухода из английского "Манчестер Юнайтед". По контракту с клубом он получает €200 млн в год.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и две результативные передачи. Его команда финишировала на второй строчке турнирной таблицы чемпионата, отстав от "Аль-Иттихада" на пять очков.

На чемпионате мира 2022 года Роналду вместе со сборной Португалии дошел до 1/4 финала, где его команда уступила Марокко (1:0).